Uno scontro sull'Appia tra due vetture ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e del 118. L'incidente è accaduto nella serata di mercoledì marzo nel territorio di Monte San Biagio. Ad entrare in collisione il mezzo guidato da un 66enne di Monte San Biagio con quello guidato da un 76enne dello stesso comune con a bordo il figlio 37enne. Dai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri di Monte San Biagio, si è appreso che il veicolo guidato dal 66enne, proveniva da Fondi con direzione di marcia Terracina, ma giunto al km 114,900 dell'Appia, nell'immettersi su via Portaturo, è stato tamponato dal veicolo guidato dal 76enne che procedeva nello stesso senso di marcia. Il tamponato, è stato trasportato dal personale del 118 giunto sul posto, presso il nosocomio di Terracina mentre i passeggeri dell'altro veicolo sono stati trasportati presso il nosocomio di Formia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli