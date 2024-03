Colpo notturno all'interno di un autolavaggio di Priverno. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della locale Stazione a seguito del furto avvenuto la scorsa notte perpetrato in un autolavaggio di proprietà di un cittadino classe 66 residente nel posto. Durante la notte, ignoti malviventi hanno forzato il cancello di entrata e successivamente una porta sul retro del capannone per introdursi all'interno dell'attività.

Una volta dentro, i ladri hanno asportato diverso materiale per un valore stimato di circa 2.000 euro, non coperto da assicurazione. I Carabinieri, dopo aver effettuato i dovuti rilievi sul posto, hanno avviato le indagini del caso.