Le indagini dei Carabinieri sono in corso per fare luce su quanto accaduto.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, ma fortunatamente i Vigili del Fuoco di Terracina sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Tuttavia, l'incendio ha anche danneggiato l'autovettura di una cittadina classe 77 residente a Terracina, causando danni minimi.

Nella notte scorsa a Terracina si è verificato un incendio all'interno di un residence in via San Felice Circeo. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sul posto, dove hanno trovato un mezzo di proprietà di un cittadino classe 72 completamente distrutto dalle fiamme.

