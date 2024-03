Tragedia questo pomeriggio in via Ponserico a Nettuno. Un uomo di 49 anni è morto a seguito di un incidente all'incrocio, gravissimo il figlio di 13 anni che viaggiava con lui a bordo di uno scooter rubato.

I fatti sono avvenuti alle 14 circa. L'uomo non si è fermato all'alt intimato dalla polizia e ha provato a fuggire agli agenti che hanno iniziato ad inseguirlo. Il 49enne ha tentato di tutto per fuggire e si è anche slacciato il casco che ha lanciato contro la volante, rompendo il parabrezza del mezzo delle forze dell'ordine.

La fuga si è però conclusa all'incrocio con via Comastri, dove lo scooter si è scontrato con un'auto guidata da una donna. Per il 49enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il 13enne, invece, è stato trasportato in codice rosso a Roma.