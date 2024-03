Nella serata di ieri, è stato realizzato un nuovo servizio straordinario ad "alto impatto" sul territorio della città di Aprilia. L'Attività interforze, pianificata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e svoltasi con il coordinamento tecnico operativo del Questore Raffaele Gargiulo. Nell'occasione sono state impiegate le pattuglie della Polizia di Stato di Latina e Cisterna e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, che hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio e principalmente nei quartieri della zona centrale della città, prestando particolare attenzione anche alle aree di maggior degrado e di particolare abbandono.

Nella circostanza sono stati effettuati numerosi posti di controllo in vari punti della città, che hanno consentito di identificare 190 persone molti dei quali con pregiudizi di polizia. Le verifiche del personale hanno riguardato anche il rispetto delle norme del codice della strada, con controlli ad oltre 130 veicoli e con elevazione di 9 sanzioni amministrative per altrettante infrazioni accertate. Verifiche sono state eseguite anche sulla regolarità della permanenza dei cittadini stranieri sul territorio, nella circostanza sono stati identificati 22 soggetti di nazionalità straniera, risultati tutti regolari. Sono state inoltre effettuati accertamenti amministrativi a due esercizi commerciali della zona che non hanno fatto emergere irregolarità.

Grazie all'approfondita attività dei poliziotti impiegati nel dispositivo, sono stati denunciati due soggetti per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ai sensi dell'art 4 della Legge 110-1975. Uno dei denunciati è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico celato all'interno del cruscotto anteriore dell'abitacolo, l'altro, di nazionalità straniera, è stato invece trovato in possesso di una spranga di ferro.

Entrambi i denunciati non hanno saputo fornire giustificazione del possesso né indicarne la provenienza e sono stati pertanto deferiti. I servizi ad Alto Impatto, svolti sul territorio della provincia Pontina, proseguiranno nel corso delle prossime settimane.