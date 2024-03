La polizia gli intima l'alt per un controllo di routine, ma lui invece di fermarsi accelera. Inizia così l'inseguimento tra una pattuglia della polizia e un uomo di 49 anni a bordo di uno scooter rubato, su cui viaggiava insieme al figlio 13enne. Il centauro le ha provate tutte per seminare i poliziotti tra le vie di Nettuno, arrivando anche a slacciarsi il casco per lanciarlo contro l'auto delle forze dell'ordine. La sua fuga, però, è finita in tragedia in via Ponserico, all'incrocio con via Comastri, dove lo scooter si è schiantato contro un'auto guidata da una donna. La moto è poi finita contro la pattuglia della polizia che lo inseguiva.

Immediato l'arrivo dei soccorritori del 118, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gravissimo, invece, il figlio di 13 anni, che stato trasportato d'urgenza a Roma, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita la donna alla guida dell'altra auto coinvolta, trasferita in ospedale a Nettuno.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Anzio, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.