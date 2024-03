Un uomo di nazionalità italiana residente ad Aprilia è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che inizialmente sono stati trovati due coltelli e una replica di pistola modificata nella sua auto durante un controllo di routine. Successivamente, dalla perquisizione domiciliare sono state scoperte altre armi, tra cui fucili e pistole modificate detenute illegalmente. L'uomo è stato arrestato in attesa dell'udienza di convalida. Durante i controlli ad alto impatto della Polizia di Stato sono state identificate 190 persone e sono state emesse 9 sanzioni amministrative. Due persone sono state denunciate per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

