Entra in una chiesa di Aprilia e minaccia il vice parroco tentando di farsi consegnare del denaro. Per questo motivo i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile hanno arrestato un 34enne di Aprilia in flagranza di reato per tentata estorsione e minaccia. I fatti sono accaduti giovedì ad Aprilia, vittima un vice parroco 52enne minacciato dall'uomo che ha tentato di estorcergli del denaro, per questo sono dovuti intervenire i militari della caserma di via Tiberio. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Latina.