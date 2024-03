Nella sua abitazione di Minturno i Carabineri del comando Compagnia di Formia hanno trovato 29,9 grammi di hashish e di grammi 2,7 di cocaina. Per questo motivo un uomo di 29 anni di Minturno, di fatto domiciliato in Svizzera, è stato denunciato a piede libero. L'attività dei militari tesa alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga nel sud Pontino si è svolta lo scorso 13 marzo, l'uomo è stato fermato dal personale della Sezione Radiomobile del N.O.RM. del Comando Compagnia e a seguito di una perquisizione personale è stato gtrovato in possesso di una piccola quantità di hashish (0,8 grammi) e di cocaina (0,7 grammi). Tanto però è basto per approfondire le ricerche, i Carabinieri si sono così portati presso il domicilio temporaneo di Minturn dove l'uomo aveva dichiarato di soggiornare e a seguito di perquisizione presso la predetta abitazione, hanno rinvenuto ulteriori 29,9 grammi di hashish e 2,7 di cocaina, opportunamente occultati all'interno del mobilio, nonché materiale utile al confezionamento. Materiale che è stato sequestrato. L'uomo è stato così deferito all'autorità di Cassino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.