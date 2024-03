Una tragedia si è consumata questa mattina su via Pontina Vecchia al confine tra i territori di Ardea e Aprilia, un uomo è morto a seguito dello scontro tra una Jeep Cherokee e un'autobetoniera. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.00 e non ha lasciato scampo al conducente del fuoristrada, un uomo che viveva nella zona di via Apriliana. Il tratto di via Pontina Vecchia all'altezza del ristorante "Il Fontanile" è stato chiuso per diverse ore per permettere agli agenti della polizia locale di Ardea, intervenuti sul posto di eseguire i rilievi che serviranno per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.