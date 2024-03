Perde il controllo dell'auto e sbanda schiantandosi contro un albero nel centro di Aprilia. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio in via delle Margherite, all'altezza di largo delle Rose. Un uomo al volante di una Peugeot 208, probabilmente a causa di un malore, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo prima sopra il marciapiede e poi contro un albero: uno scontro violento ma per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, trasportato in via precauzionale all'ospedale "Città di Aprilia" per accertamenti. Sul posto per eseguire la rimozione del mezzo e il ripristino del manto stradale è intervenuta anche la ditta Damacar.