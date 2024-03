La Compagnia Carabinieri di Formia segnala che sul tema della violenza di genere saranno riproposti, come avvenuto nei mesi scorsi, incontri presso le scuole secondarie del territorio per sensibilizzare ancora una volta i più giovani sul delicato e fondamentale argomento.

La misura scaturisce dalle attività investigative e dal tempestivo intervento svolto dai militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta che hanno proceduto all'attivazione del c.d. "Codice Rosso" e alla contestuale proposta di provvedimento, emessa in seguito dall'Autorità Giudiziaria, nei confronti del responsabile delle condotte illecite registrate.

