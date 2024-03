Una totale e drammatica carenza di personale. Non è una novità che il Comune di Latina debba fare i conti con questo dato che è stato ribadito recentemente in una commissione personale anche dalla dirigente al personale a gli affari generali Emanuela Zuffranieri.



Il problema è che Latina è un Comune di passaggio per molti dipendenti e che non attrae forza lavorativa, chi lavora qui per qualche anno poi fa le valige, ed è un trend, quello delle mobilità e dei trasferimenti che non compensano scorrimenti di graduatoria e assunzioni da concorso, inalterato e cronico ormai da anni. Per capire la situazione basta fare riferimento al quadro offerto dalla dirigente che in quella commissione ha spiegato che il Comune di Latina è sotto i 400 dipendenti e che la carenza di personale è la vera emergenza della struttura a fronte di servizi e settori, che chiedono risorse e di opere da portare avanti con la piena operatività degli uffici. Quella dell'efficienza dei servizi della macrostruttura, riflesso diretto delle risorse presenti, è una responsabilità che compete al direttore generale Agostino Marcheselli e rischia di essere in questa, come in altre consiliatura, un tallone d'Achille.