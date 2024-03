Non si era recato volontariamente in ospedale l'uomo di 45 anni circa di Sezze che ha rifiutato di essere sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un tubetto di gel lubrificante infilato nel retto, ma era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Goretti" di Latina in ambulanza, per essere sottoposto agli accertamenti e le cure del caso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Proprio così, la scoperta dell'oggetto è avvenuta mentre l'uomo veniva sottoposto alle verifiche necessarie per capire se avesse riportato fratture in seguito al sinistro stradale. Anzi, la vicenda è anche più complessa perché prima dell'arrivo in ospedale il soggetto era anche stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Latina.