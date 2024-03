Un fucile artigianale con il calcio fatto con i tubi idraulici. Questo è quello che hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Campoverde durante una perquisizione di un'abitazione di di una coppia del luogo. Nella giornata di venerdì i militari hanno eseguito accertamenti presso la casa di un 71enne e di una 43enne, durante i quali rinvenivano componenti di un fucile atto allo sparo illegalmente detenuto. La coppia è stata deferita all' Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di arma clandestina.

