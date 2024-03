Nella giornata di venerdì 15 marzo, i Carabinieri della Stazione di Maenza a conclusione di accertamenti eseguiti presso due distinti terreni nel comune lepino, deferivano in stato di libertà all' Autorità Giudiziaria un 34enne del posto per aver realizzato un manufatto, adibito a civile abitazione, in assenza del previsto titolo concessorio e una 62enne del posto, per aver realizzato, presso la propria residenza, una tettoia in assenza del previsto titolo concessorio.