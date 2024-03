E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì sera, poco prima delle 23 in pieno centro a Latina, all'altezza dell'incrocio tra via Emanuele Filiberto e via Farini, a pochissima distanza da piazza del Popolo. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che sono intervenuti, una Alfa Romeo Mito condotta da un 22enne è entrata in collisione con una Mercedes guidata da un uomo di 50 anni.

L'impatto è stato violento e immediatamente è scattato l'allarme ai soccorritori del 118 che sono intervenuti. Fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi, sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina. Gli agenti sono rimasti a lungo e hanno eseguito un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica. Non è il primo incidente stradale che si verifica all'altezza dell'incrocio, teatro sempre più spesso di diverse collisione tra i veicoli.