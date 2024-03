Tragedia oggi pomeriggio alla stazione ferroviara di Campoleone, un uomo è morto investito da un treno in transito sui binari. L'incidente si è verificato intorno alle ore 14, una persona è stata travolta dal treno e per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima è un uomo di 63 anni residente ad Aprilia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria che hanno eseguito i rilievi e dovranno adesso accertare le cause di questo investimento. A causa dell'incidente i treni Intercity e regionali hanno subuito o forti rallentamenti e deviazioni di percorso per tutto il pomeriggio.