Un incidente stradale è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio alle porte di Latina, in via della Segheria, il lungo rettilineo che collega strada Isonzo, a poca distanza da Fogliano con la strada Pontina. Per cause da accertare un'auto, si tratta di una Renault condotta da una ragazza, è uscita fuori strada e ha preso anche un palo. Subito è scattato l'allarme al 118 e la ragazza è stata trasportata in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina.

La vettura per cause in fase di ricostruzione è finita in un piccolo canale a poca distanza dal muretto di recinzione di una abitazione. In base ai primi riscontri si tratta di un incidente autonomo, come viene definito in gergo cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli. Fortunatamente il quadro clinico della 20enne non è grave e la giovane è fuori pericolo di vita.

Sono stati gli agenti della Polizia Locale ad intervenire e ad eseguire un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica del sinistro in una zona dove in passato sono avvenuti altri incidenti stradali alcuni anche gravissimi e con esito mortale.