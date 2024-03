E' di un morto e di due feriti il drammatico bilancio del gravissimo incidente stradale verificatosi poco dopo le 19.30 di oggi nel tratto urbano di Gaeta della strada regionale Flacca. Lungo il rettilineo in località "Catena" a perdere la vita un ragazzo di 30 anni di origine straniera che era alla guida di una Smart ed è entrato in collisione con una Opel Corsa condotta da una donna di 58 anni, rimaste ferita e trasportata in ospedale in condizioni molto serie insieme ad una passeggera anche lei a bordo dell'auto.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Formia, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gaeta e il personale del Commissariato di Polizia.