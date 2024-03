Invasione di blatte sabato nel tardo pomeriggio negli spogliatoi del piano interrato nell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La situazione nel giro di pochissimo tempo è precipitata con logiche ripercussioni per il personale della struttura sanitaria. L'invasione sembra essere diventata ciclica: era successo già diverse volte in passato.

Sono stati gli operatori a lanciare l'allarme per la presenza degli scarafaggi che hanno infestato i locali e la conseguenza è stata una: disagi per tutti. Sia per gli infermieri che dovevano finire il turno e non potevano accedere agli spogliatoi, sia per chi doveva iniziare. Una volta avvenuta la scoperta, subito è scattata la procedura prevista in questi casi con la disinfestazione disposta dalla Direzione sanitaria dell'Ospedale Santa Maria Goretti ed è stato chiuso l'accesso ai locali. E' iniziata la disinfestazione e qualcuno ha accusato anche un forte rossore agli occhi e problemi al naso. La situazione ha paralizzato i dipendenti: chi aveva finito il turno non poteva rientrare nell'area per riprendere i vestiti e gli effetti personali (dalle chiavi di casa e dell'auto ad altri oggetti). Anche per chi doveva cambiarsi per iniziare il servizio della notte è stata una corsa a ostacoli. A quanto pare alcuni infermieri hanno lavorato con divise di fortuna e improvvisate.

In poco tempo il distributore automatico le ha finite perchè le richieste erano molte, tante quante i dipendenti che in un attimo si sono ritrovati spiazzati. Qualcuno si è anche cambiato in corridoio. Ci sono stati anche infermieri che non hanno potuto indossare le calzature adatte per l'ospedale: per questa volta hanno lavorato in scarpe da ginnastica.