Un giovane albanese è deceduto ieri sera in seguito al pauroso scontro frontale tra la Smart su cui viaggiava e un'altra utilitaria, a bordo della quale c'erano due donne, entrambe ferite in modo grave. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 sulla Flacca, in un tratto che attraversa la zona abitata di Gaeta, in località «La catena». Il traffico in direzione sud a quell'ora era molto sostenuto, per il rientro dei molti visitatori della costa, vista la bella giornata primaverile di ieri. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il conducente di una delle auto coinvolte. Inutili i soccorsi per Dhurim Shini, albanese di 30 anni, residente a Gaeta. La dinamica esatta è ancora da ricostruire.