Attimi di terrore ieri mattina in un supermercato di Ardea, dove un uomo armato di coltello ha minacciato la cassiera per farsi consegnare gli incassi, per poi tentare la fuga. Le cose però non sono andate come aveva pianificato: il rapinatore è stato fermato e arrestato dai carabinieri. I fatti sono successi sabato mattina, alle 10.30 circa, quando il ragazzo è entrato nel supermercato, con un atteggiamento visibilmente nervoso.

Poco dopo ha raggiunto la cassa ed estratto il coltello, con cui ha minacciato una dipendente per farsi consegnare l'incasso. Il giovane, una volta ottenuto quanto richiesto, ha tentato la fuga, mentre dall'interno del supermercato veniva lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze 112, a cui è seguito il tempestivo intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno avviato subito le ricerche del ragazzo, che è stato rintracciato e arrestato poco dopo il reato commesso. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al supermercato. La giovane dipendente, fortunatamente, è rimasta illesa