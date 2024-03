Blitz della polizia locale di Minturno sul lungomare, conclusosi con un sequestro di prodotti di bigiotteria, venduti abusivamente.

Il venditore, un ambulante di probabile origini straniere, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. Il valore del materiale ammonta a circa duemila euro e sulla bancarella attrezzata sul lungomare c'era un ingente quantitativa di bigiotteria di vario tipo, occhiali da sole ed altro.

In base alla legge regionale sul commercio, i vigili urbani minturnesi hanno sequestrato tutto il materiale. Gli agenti della polizia locale minturnesi, una volta notato il venditore ambulante, si sono avvicinati ed hanno richiesto di fornire l'autorizzazione alla vendita, che l'uomo non aveva.

Così avviavano la procedura di sequestro, ma nel momento dell'identificazione, necessaria per comminare la sanzione amministrativa di cinquemila euro, l'ambulante si dava alla fuga. Il materiale sequestrato è stato poi trasferito al comando della polizia locale di Minturno di via Luigi Cadorna, dove è stata predisposta la procedura prevista per i casi di questo genere.

I controlli contro l'abusivismo commerciale continueranno anche nei prossimi giorni e saranno rafforzati soprattutto durante i mercati settimanali.