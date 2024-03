Nel pomeriggio di domenica 17 marzo, a Campoverde, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri. Questo riguarda un cittadino classe 74 domiciliato a Campoverde, il quale deve scontare la pena della reclusione in regime di detenzione domiciliare per sei mesi, per reati commessi a Pomezia nell'anno 2017.

Dopo le formalità di rito, l'individuo è stato trasferito presso il proprio domicilio, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.