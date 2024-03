Un altro misterioso incendio è divampato stanotte nella periferia di Latina. In circostanze ancora da chiarire, due automobili sono state distrutte dalle fiamme in strada Baviere, una traversa di strada Nascosa nei pressi della chiesa di San Matteo. Con i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica, sono intervenuti I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per gli accertamenti del caso. Le modalità con cui si sono sviluppati i roghi lasciano presupporre che si sia trattato di un evento doloso perché le macchine, intestate alla stessa persona, una donna che vive in quella zona, erano parcheggiate a debita distanza l'una dall'altra. Gli investigatori dell'Arma stanno raccogliendo elementi per risalire agli autori e al movente del doppio messaggio di fuoco.