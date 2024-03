Inoltre, all'esito dei controlli effettuati dai militari di questo Comando Provinciale unitamente a quelli del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina di varie attività commerciali, veniva deferito all'A.G. un imprenditore poiché presso la sua azienda veniva constatato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, su un'area estesa per circa 100 mq., posta sotto sequestro.

Al termine dei controlli, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino 22enne, trovato in possesso di complessivi grammi 9,20 di sostanza stupefacente tipo hashish.

Nella giornata del 18 marzo c.a. a Latina, i Carabinieri del locale Comando Provinciale unitamente a personale Arma del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto nella zona di Latina Scalo, in coordinamento con la Questura di Latina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina.

