Nella giornata del 17 marzo 2024, nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Formia, si sono verificati diversi sinistri stradali che hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia presenti sul territorio. In particolare, i militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta sono stati chiamati a intervenire su un incidente che ha coinvolto due veicoli, uno scooter 125 e un'autovettura berlina, sulla SR 2013 Flacca, all'incrocio con Via Canzatora.

Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di accertamento, ma si sa che i due veicoli sono entrati in collisione, causando la caduta rovinosa dello scooter a terra. A bordo del motociclo c'era un giovane del posto che trasportava un passeggero, mentre l'autovettura era guidata da un individuo proveniente dal frusinate. Entrambi i ragazzi a bordo dello scooter sono rimasti feriti nell'impatto e sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Formia per ricevere le cure necessarie.

Dopo aver effettuato i rilievi foto-planimetrici del caso e aver ripristinato la viabilità, il personale dell'Arma ha avviato le indagini per verificare eventuali condizioni di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica causate dall'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti coinvolti.