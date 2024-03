Nel corso del pomeriggio di domenica 17 marzo, i Carabinieri della Stazione di Pontinia sono intervenuti in una zona campestre di quel Comune, in Strada della Foresta, ove hanno soccorso unitamente ai Vigili del Fuoco, un parapendista che durante la discesa, a causa di un mutamento del vento, era rimasto impigliato su di un albero.

L'uomo fortunatamente non ha riportato traumi o lesioni.