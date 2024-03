La strada è stata riaperta quindi al momento non ci sono disagi che però si sono verificati per almeno una quarantina di minuti a causa di un incidente che ha visto una vettura ribaltarsi e finire sottosopra. I due occupanti, sia il passeggero sia il conducente, sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale in codice rosso entrambi, codice rosso per dinamica più che per le reali condizioni gravi dei due soggetti. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia

L'incidente è avvenuto all'altezza della borgata Agip in direzione sud tra le uscite per via Mascagni e viale E.uropa