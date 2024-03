Alcuni ricorsi sono stati dichiari inammissibili e altri sono stati rigettati. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'operazione Movida e le condanne diventano definitive. L'inchiesta è una tranche di Scarface, l'operazione nei confronti di alcuni componenti del clan Di Silvio, riconducibili a Giuseppe detto «Romolo». Dopo che la Corte d'Appello aveva confermato l'impianto accusatorio, ieri a Roma si è svolto l'ultimo atto del processo con la decisione della Suprema Corte.

In Appello erano state queste le condanne: cinque anni e sei mesi e 6mila euro di multa per Costantino Di Silvio detto Costanzo, sei anni e quattro mesi e 4600 euro di multa per Antonio detto Patatino Di Silvio un anno per Mario Guadagnino e per Massimo Tartaglia la pena era stata di quattro anni e otto mesi. Nel dicembre del 2020 erano state emesse le ordinanze di custodia cautelare ed era stato contestato il vincolo associativo l'estorsione aggravata dal metodo mafioso e la violenza privata. Secondo quanto ipotizzato i Di Silvio puntavano al controllo dello spaccio di stupefacenti nel cuore della movida pontina a forza di intimidazioni.