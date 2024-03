Un enigmatico messaggio di fuoco, ancora tutto da decifrare, è stato recapitato ieri notte a una coppia di professionisti di Latina: le loro automobili sono state distrutte da due diversi incendi, innescati nello stesso frangente dalla mano di uno o più attentatori. Del resto se gli elementi a disposizione degli investigatori non forniscono risposte chiare agli interrogativi del caso, come sul movente dello sgarro e sull'identità degli autori, al contrario la scena analizzata dai Carabinieri della Compagnia di Latina dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco offre risposte più convincenti sulla natura dell'episodio, certamente doloso perché nei pressi di una delle vetture è stato trovato e sequestrato il contenitore utilizzato per versare il liquido infiammabile.