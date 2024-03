E' stato assolto dal reato di omicidio stradale il 46enne che era alla guida del camion coinvolto nell'incidente in cui è deceduto il 62enne Jozef Piedel il 5 agosto 2021. Questo quanto deciso ieri pomeriggio dal giudice del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese.

L'incidente era avvenuto in via Nettuno nel territorio di Cisterna, pochi metri dopo il bivio di via dei Rangers. Il mezzo pesante che viaggiava nella stessa direzione della bicicletta guidata dal 62enne aveva tentato di sorpassare il velocipede. Il ciclista con un movimento repentino e imprevisto, si era spostato da destra verso il centro della carreggiata, rendendo così inevitabile l'impatto con il grosso mezzo. Il conducente del camion si era immediatamente fermato per prestare soccorso, ma quando sono arrivati i sanitari del 118, per il 62enne straniero non c'era già più nulla da fare. Il mezzo da lavoro era stato sequestrato mentre la patente sospesa e il conducente sottoposto ai test tossicologici di rito, risultando negativo. Al termine degli accertamenti sulla vittima invece, il 62enne presentava un tasso alcolico nel sangue di 2,92 g/l e una concentrazione nelle urine di 3,14 g/l; guidava la sua bicicletta in uno stato alterato. Particolare che è stato riportato in aula anche dalla difesa del 46enne.

