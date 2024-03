Forse un malore è stata la causa che ha portato, questa notte, al decesso di un cittadino di origini indiane il cui corpo senza vita è stato scoperto stamattina nei locali della stazione ferroviaria di Terracina che, nonostante i lavori di riqualificazione in corso, continua ad essere rifugio notturno per alcuni cittadini extracomunitari.

