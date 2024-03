Finisce nel dimenticatoio, senza giustizia, né per gli imputati né per la città, il processo nato dal fallimento della Formia Servizi spa. Ieri è stata dichiarata la prescrizione dei reati contestati. E' passato troppo tempo dall'epoca dei fatti. Una fine pressoché scontata, se si considera che la prima udienza del dibattimento si è tenuta a giugno del 2019. La società era stata costituita per gestire le strisce blu in città e per la realizzazione del parcheggio multipiano, la cui sorte è ancora da scrivere fino in fondo. Sin dal primo momento ebbe problemi gestionali che poi la portarono al fallimento. I filoni di indagine erano sostanzialmente due, uno per il reato di peculato di cui era accusato l'ex amministratore delegato della società mista, Massimo Vernetti, e quello per il fallimento. Il Tribunale di Latina era chiamato a verificare le responsabilità penali nel fallimento della società dell'ex amministratore Massimo Vernetti e dei vari membri del consiglio di amministrazione. La difesa dell'ex ad della Formia Servizi, rappresentata dagli avvocati Luca Giudetti e Andrea Abbagnano, aveva chiesto al giudice di potere accorpare i due procedimenti, richiesta che venne accolta. Le imputazioni ormai saltate per sempre andavano dal peculato alla bancarotta fraudolenta, per danni di milioni di euro arrecati alla Curatela Fallimentare ed all'impresa Multipiano del Golfo, che si era costituita parte civile nel processo, esecutrice dei lavori di realizzazione dell'opera mai saldati. Nel corso del dibattimento è stato escusso anche il curatore fallimentare, l'avvocato Giammarco Navarra e nella fase di ricostruzione dei fatti contestati era emerso che ci fu uno spartiacque in tutta la vicenda nell'anno più buio, il 2009, quando vennero eseguite delle varianti al progetto del parcheggio. Opera, quest'ultima, che rappresentò in sostanza il momento in cui la società cadde nel baratro. Ci furono delle varianti al progetto che fecero lievitare di molto i costi. La stilettata finale fu il mancato pagamento da parte della società di 700mila euro di mutuo. Come si sa il parcheggio multipiano non è mai decollato e rappresenta adesso una scommessa perduta, tuttavia da ieri in avanti non sarà mai chiarito davvero cosa accadde alla società. La difesa rappresentata dagli avvocati Luca Giudetti, Renato Archidiacono, Enzo Macari e Dino Lucchetti aveva offerto dal primo momento un'altra versione dell'accaduto.