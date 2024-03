E' stato firmato stamane il protocollo d'intesa tra la Provincia di Latina e il Comune di Formia sugli interventi da compiere su via Rotabile, primo step che anticiperà poi l'aggiudicazione della gara e il successivo affidamento dei lavori. A Formia, nella sede distaccata della Provincia di Latina, hanno presenziato all'unione di intenti il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo.

Una interlocuzione istituzionale che oggi ha portato i suoi frutti grazie alla stretta sinergia tra i due enti: per questo specifico tratto di zona sarà investita la somma di 700.000 euro, di cui 550.000 a carico della Provincia e 150.000 finanziati dal Comune di Formia per mettere in sicurezza via Rotabile, che arriva subito dopo la sistemazione della pavimentazione della strada n.112 della Penitro-Castellonorato e del piazzale antistante il cimitero del borgo collinare di Castellonorato.

"Oggi è una giornata importante perché si conclude un iter che abbiamo iniziato circa un anno fa e giunge subito dopo l'approvazione del bilancio in consiglio comunale – sottolinea con particolare soddisfazione il sindaco Gianluca Taddeo – Su un problema che abbiamo a cuore e che riguarda le criticità e il disagio della viabilità su via Rotabile, snodo di collegamento tra il centro cittadino e le frazioni. E' una tratto che viene utilizzato quotidianamente da gran parte della nostra popolazione che vive e lavora sulle frazioni. Si è trattato di un lungo lavoro, per il quale ho sollecitato più volte, sia nella veste di consigliere provinciale che di primo cittadino, iniziando fin da subito nelle parti interessate dalla Provincia, a compiere un ampio percorso di riqualificazione, che continuerà spediti grazie anche all'attenzione del presidente Stefanelli".

Il sindaco Taddeo rivolge il suo pensiero anche alle altre problematiche che investono il territorio e restano in capo alla Provincia. "E' un lavoro su cui abbiamo investito risorse dai nostri fondi comunali – prosegue – E' uno sforzo che stiamo portando avanti con cura e sacrificio, ma un ringraziamento lo voglio anche rivolgere agli uffici che hanno collaborato attivamente e fattivamente all'intera progettazione di questo strategico tratto stradale. Credo che sia un momento chiave e il mio forte auspicio è che prima della stagione estiva si riesca a partire con gli interventi".

Un piano economico considerevole sul tema della viabilità e della sicurezza stradale e, soprattutto, un chiaro segnale nel settore delle opere pubbliche, dopo le numerose segnalazioni che provenivano da quell'area di notevole percorrenza, al fine di garantire sicurezza e vivibilità alla comunità e anche ai tanti visitatori e turisti che arrivano puntualmente a Formia.

E' stato inoltre concluso l'iter per la sistemazione del Rio Santa Croce, un vecchio finanziamento di oltre 10 anni per mettere in sicurezza quel tratto di torrente.