Sono state pubblicate nei giorni scorsi sul Sito del Comune di Sabaudia Amministrazione Trasparente l'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa sui provvedimenti adottati negli anni di attività - triennio 2019-2021 - del Comitato Sabaudia MMXX, ora in liquidazione.

I controlli sono stati doverosamente eseguiti dagli Uffici competenti del Comune in ottemperanza alle norme di legge e di regolamento vigenti. Sono emerse numerose anomalie di natura finanziaria e amministrativa, sia per l'assenza di documentazione contabile giustificativa di pagamenti effettuati, sia per il mancato rispetto delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, forniture nei casi segnalati.

Conseguentemente, l'Amministrazione attiverà la Commissione Consiliare competente, anche per partecipare i contenuti dell'esito dei controlli a tutto il Consiglio Comunale.

Nel contempo, le anomalie finanziarie emerse sono state segnalate alla Corte dei Conti, in ottemperanza all'articolo 153 comma 6 del Testo Unico Enti Locali.