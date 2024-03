Finisce sotto sequestro parte della cava della Stradaioli srl in zona Riserva Nuova. I Carabinieri del Nipaaf hanno applicato i sigilli un'area di 10mila metri quadrati nel territorio di Aprilia, un terreno nel quale da tempo andava avanti l'intervento per il ripristino ambientale e morfologico dei luoghi. Secondo gli investigatori nella cava esaurita le operazioni di riempimento dei vuoti causati dall'attività estrattiva sarebbero state condotte utilizzando dei rifiuti non trattati. Il gruppo Forestale nel corso del sopralluogo ha infatti trovato rifiuti inerti come scarti di edilizia, bitume e ferro per un volume complessivo di circa 20mila metri cubi. Perciò è scattato il sequestro, mentre una persona è indagata.