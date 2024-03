Un violento incidente stradale si è registrato nella notte all'incrocio tra via Epitaffio e la statale Appia, tra Latina Scalo e il capoluogo. In circostanze in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti con pattuglie dei comandi stazione di Borgo Podgora e Borgo Grappa, due automobili sono entrate in collisione tra loro mentre viaggiavano in direzioni opposte.

Stando a una prima ipotesi, una Dacia Sandero guidata da un giovane, proveniente su via Epitaffio da Latina, una volta arrivata all'incrocio avrebbe girato a sinistra per imboccare l'Appia verso nord, finendo nella traiettoria di una Nissan Micra che sopraggiungeva a forte velocità in direzione di Latina. Per la violenza dell'impatto la Dacia è indietreggiata di alcuni metri contro il semaforo.

Entrambi gli automobilisti hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del pronto intervento sanitario per il trasporto in ospedale: il conducente della Nissan versava in condizioni più gravi ed è stato trasferito in pronto soccorso con urgenza. Non sono mancati i disagi per la viabilità fino alla rimozione dei veicoli e la bonifica della sede stradale.