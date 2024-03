Lancio di fumogeni allo stadio, scatta il daspo per cinque tifosi del Latina. I fatti sono avvenuti durante l'incontro del 28 novembre scorso, allo stadi Adriatico, alla fine del primo tempo dell'incontro tra Delfino Pescara 1936 e Latina Calcio 1932, match valido per la Coppa Italia Lega Pro. Come riportato da LaPresse, in occasione dell'accesso allo stadio, i tifosi del Latina si sono resi autori di un fitto lancio di fumogeni, in direzione della tribuna dei tifosi del Pescara.

Un gesto che ha fatto alzare la tensione tra le due tifoserie, ma grazie al sistema di videosorveglianza è stato possibile identificare cinque tifosi del Latina, ritenuti responsabili del lancio di fumogeni, che sono stati denunciati e raggiunti dal provvedimento interdittivo adottato dal Questore di Pescara Carlo Solimene. Due di loro non potranno accedere negli stadi per due anni, mentre altri tre dovranno restare lontani dalle arene per un anno.