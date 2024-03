Nel primo pomeriggio di oggi la strada statale Appia ha fatto da scenario a un altro grave incidente stradale. All'altezza del chilometro 61,6 in prossimità dell'incrocio con strada Podgora, nei pressi di Borgo Carso nella periferia di Latina, un camion e due automobili sono entrate in collisione tra loro.

A causa della violenza dell'impatto i conducenti delle vetture hanno riportato ferite che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale per le cure e gli accertamenti medici del caso: per una donna è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento presso l'ospedale romano San Camillo Forlanini. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, un suv compatto Opel Mokka e una Smart Fortwo, mentre per i primi riscontri e la gestione della viabilità sono intervenuti i poliziotti della Questura: si sono registrati infatti disagi per il traffico a causa della chiusura delle corsie di marcia coinvolte dalla presenza dei veicoli. Dei rilievi, necessari a ricostruire la dinamica, si sta occupando invece la Polizia Stradale.