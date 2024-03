A seguito della richiesta di soccorso da parte di un surfista che segnalava di non avere più notizie, da tempo, di un suo amico uscito in mare con lui nei pressi dei "Club Velici" in località Salto di Fondi. La Guardia Costiera di Gaeta, disponeva l'intervento della motovedetta SAR CP 856 di Gaeta e della motovedetta CP 547 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. La motovedetta CP 547, anche grazie alla collaborazione del segnalante, intercettava il surfista, in buone condizioni di salute ma in difficoltà a causa di un'avaria ad un elemento strutturale del Wind Surf. L'uomo veniva soccorso e trasportato in sicurezza nel porto di Terracina.



La Guardia Costiera coglie l'occasione per raccomandare a tutti gli utenti del mare la massima prudenza quando ci si dedica agli sport acquatici ed una particolare attenzione all'efficienza dei mezzi utilizzati ed al possesso di tutte le dotazioni di sicurezza