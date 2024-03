Sono tre le vittime dell'ex insegnante di religione del Liceo Scientifico Maiorana che saranno ascoltate in aula dal gup del Tribunale Laura Morselli nelle forme dell'incidente probatorio. Sulla scorta della richiesta presentata dalla Procura e dal pubblico ministero Valentina Giammaria di cristallizzare e blindare le deposizioni delle parti offese, il giudice nomina un consulente specializzato nei reati di natura sessuale per assistere i ragazzi e valutare la capacità testimoniale. E' questo l'ultimo risvolto del procedimento penale che vede imputato l'ex diacono di 50 anni, insospettabile ex diacono e docente di religione. E' accusato di violenza sessuale aggravata. Ieri in Tribunale a Latina era in programma l'udienza preliminare, rinviata al prossimo 4 aprile. Il perito valuterà la capacità di raccontare i fatti dei ragazzi, già fortemente provati sotto il profilo emotivo e del loro equilibrio psicologico. Non sarà certamente facile ripercorrere quello che hanno vissuto. Saranno ascoltati - come avviene sempre in questi casi - in forma protetta e risponderanno in merito ai capi di imputazione ipotizzati. Intanto è stata tolta la patria potestà dal Tribunale di Roma.