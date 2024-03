Esce dalla curva e si ritrova in mezzo alla carreggiata una grossa mucca schiantandosi contro il bovino.

L'incidente che ha visto coinvolto un motociclista di circa 30 anni è accaduto nelle scorse ore sulla strada provinciale nel territorio di Cori a confine con quello di Rocca Massima. Il ragazzo durante un'uscita in sella alla sua due ruote stava transitando su una delle strade più gettonate dai motociclisti della zona, quando si è trovato di fronte il grosso bovino, centrandolo in pieno.



Sul posto sono arrivati i soccorsi di stanza a Cori che hanno preso in cura il giovane centauro e trasferito d'urgenza in codice rosso verso all'ospedale Paolo Colombo di Velletri. Secondo quanto emerso il motociclista avrebbe riportato fratture multiple, alla gamba destra e entrambe le spalle.

Dai Pratoni del Vivaro, passando per la Bassianese e la Carpinetana fino alla strada provinciale di Rocca Massima, quello degli animali a pascolo libero rimanere un problema e un pericolo per i motociclisti ma più in generale per i mezzi che transitano su quelle strada, specialmente per chi ci passa saltuariamente.