Condanna a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni. E' quanto aveva chiesto la pubblica accusa, nei confronti di un uomo di 46 anni. I fatti sono avvenuti meno di un anno fa tra Terracina e San Felice Circeo.

Secondo quanto ipotizzato l'uomo ha minacciato con frequenza giornaliera la convivente dicendole che non doveva andare a lavorare altrimenti l'avrebbe fatta sparire mettendo anche una bomba. A partire dal 13 giugno scorso, l'imputato ha seguito la donna anche sul posto di lavoro, urlava nei suoi confronti - ha messo in evidenza il pubblico ministero nel capo di imputazione - continuava a seguirla, le tirava capelli, la colpiva con pugni e schiaffi, danneggiando il telefono cellulare. «Adesso ci penso io a te tornatene a casa». Era stata questa una delle minacce. L'uomo - secondo quanto ipotizzato ha portato avanti una serie di condotte che hanno provocato sofferenze, privazioni e umiliazioni incompatibili con le normali condizioni di vita, instaurando un clima di terrore. In una circostanza in base a quanto ipotizzato, il presunto responsabile ha provocato delle lesioni personali alla donna tra cui fratture al naso e una prognosi di 30 giorni.