E' stato un racconto drammatico quello di una donna di Latina, madre di una ragazza disabile, vittima di una violenza sessuale avvenuta nell'agosto del 2020 in una zona semicentrale della città.

La donna nel processo che si sta celebrando davanti al Collegio penale del Tribunale - presieduto dal giudice Mario La Rosa - ha ripercorso quello che è avvenuto quando aveva intuito che alla figlia era accaduto qualcosa di grave. La vittima sarebbe stata avvicinata dall'imputato che l'avrebbe portata in un luogo appartato e lontano da occhi indiscreti e poi ha abusato di lei. Ieri mattina davanti al pm Andrea D'Angeli la madre della ragazza ha raccontato anche di alcuni traumi subiti in passato dalla figlia e ha ripercorso le fasi successive alla violenza.

Sul banco degli imputati c'è B.I., queste le sue iniziali, classe 1998, ivoriano. I fatti contestati sono avvenuti il 12 agosto del 2020. «Mediante violenza nell'approfittare delle condizioni di minorata difesa - aveva messo in luce la Procura nel capo di imputazione - portatrice di handicap e in assenza di un valido consenso da parte della vittima, e contro la sua volontà costringeva la giovane a subire atti sessuali e ad un rapporto completo».