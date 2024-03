Via libera alle escursioni verso il Picco di Circe nel sentiero che parte dal piazzale delle Crocette. Con una nuova ordinanza, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha provveduto a disciplinare la fruizione del sentiero n°750, interessato da lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

Con questo nuovo provvedimento tornerà fruibile il tratto del percorso che dal piazzale delle Crocette consente di raggiungere la vetta del promontorio. Non sarà invece possibile percorrere il tratto da e per Torre Paola, essendo questo interessato, appunto, dai lavori. In quest'area, peraltro, di recente si è verificato un fenomeno di dissesto idrogeologico: in località "Carbonaia", un grosso masso, a seguito delle piogge, si è distaccato dalla parete rocciosa finendo proprio lungo il sentiero. Nella medesima area, ad oggi, restano delle rocce che appaiono instabili. Pertanto, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, è stata prorogata l'interdizione del sentiero n°750, nel tratto Torre Paola – Picco, sino all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare tali criticità.