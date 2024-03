Di fronte a tale atteggiamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire e di deferire l'uomo alle autorità competenti. Purtroppo non è la prima volta che si registrano episodi simili all'interno della struttura sanitaria apriliana.

Nella giornata del 21 marzo, a Aprilia, i Carabinieri della sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno deferito all'Autorità Giudiziaria un cittadino straniero di 35 anni. L'uomo è stato denunciato per i reati di resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli