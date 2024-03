Auto contro mezzo pesante sulla via Pontina, il 118 soccorre il conducente della vettura. Ha causato qualche disagio al traffico diretto verso la Capitale un incidente verificatosi poco prima del ristorante Tuca Tuca nel primo pomeriggio. Dopo l'urto con il mezzo pesante, la vettura, che sembra fosse in fase di sorpasso, si è anche girata su sé stessa finendo in mezzo alla carreggiata. Sul posto per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'area, sono giunti gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Aprilia.