I Carabinieri della Stazione di Nettuno, congiuntamente al NAS di Roma e a personale dell'ASL Roma 6 hanno sequestrato un immobile ove era stata improvvisata una casa di riposo per anziani, priva di qualsiasi titolo autorizzativo e hanno denunciato 4 persone per abbandono di incapaci in concorso.

I Carabinieri hanno trovato nell'appartamento sei anziani, completamente soli, senza nessuna figura professionale che li accudisse. Quindi giungevano sul posto, convocate dai militari, quattro persone che, a vario titolo, erano coinvolte con la situazione in atto. Successivamente, i medici del CAD (centro assistenza domiciliare) accertavano che i sei ospiti, dopo una dettagliata visita medica, fossero in un tale stato di salute precario da necessitare di costante supervisione.

Infine, dopo un accurato controllo documentale, la struttura risultava priva di qualsiasi titolo autorizzativo per l'esercizio di quella attività.

I quattro denunciati sono il proprietario dell'immobile; la presidente dell'associazione che "curava" i predetti ospiti; una amministratrice di sostegno, un volontario della citata associazione.

I sei anziani sono stati ricollocati presso strutture idonee.